На 28 август, четвъртък, във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на бул. „Александър Стамболийски“ №23 в ж.к. Разсадника – Коньовица се налага спиране на водоподаването от 9 до 21 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на бул. „Вардар“ от бул. “Възкресение“ до бул. „Александър Стамболийски“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на бул. „Вардар“ ъгъла с ул. „Рибен буквар“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването, припомнят от "Софийска вода".

