Финалът на най-големия международен оперен конкурс - "Опералия", се проведе снощи в зала "България".

11 млади таланти от различни страни застанаха пред авторитетното жури от артистични и кастинг директори на най-знаменитите оперни театри в света.



Първи награди, присъдени и от журито, и от публиката спечелиха грузинката Екатерине Буачидзе и румънецът Михaй Дамян.

„Толкова съм щастлива! Благодаря на журито и на организаторите! Просто останах без думи!“, каза Екатерине Буачидзе, оперна певица.



„За певците това е като да спечелиш Олимпийските игри. Много съм щастлив! Още повече, че спечелих именно тук - в нашата съседна страна България“, коментира оперният певец Михай Дамян.



Основател и почетен председател на конкурса е маестро Пласидо Доминго. Той и маестро Найден Тодоров дирижираха Софийската филхармония, която акомпанираше на певците.

„Това беше едно от най-добрите издания, които сме организирали! Маестро Тодоров е фантастичен“, коментира певецът и основател на „Опералия“ Пласидо Доминго.

„И имате невероятна публика тук! Беше толкова топла и ентусиазирана!“, каза Алваро Доминго, вицепрезидент на конкурса „Опералия“.



Организатори на събитието в България бяха Софийската филхармония и продуцентската компания на Соня Йончева.



„Много е тежка короната, защото оттук нататък предстои едно доказване във всеки един проект, в който те ще бъдат ангажирани. И всъщност най-трудното на нашата професия е да издържиш“, каза оперната певица Соня Йончева.

bTV продължава да празнува своята 25-годишнина, като отбелязва най-значимите културни събития в страната.

