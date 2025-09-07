На 29 август кралете на операта Пласидо Доминго и Хосе Карерас бяха в София и участваха в Оперната гала по покана и организация на продуцентската компания на българската оперна дива Соня Йончева, а bTV беше ексклузивен медиен партньор на събитието.

Пласидо Доминго и Хосе Карерас изпълниха на сцената под звездите пред храм-паметника "Александър Невски" заедно със Соня Йончева едни от най-обичаните оперни и оперетни арии.

Елица Кънчева е единственият журналист, който беше допуснат да вземе интервю с тях.

Пласидо Доминго и Хосе Карерас са истински колоси в музиката. Не само заради повече от 60-годишната си история на сцена, а и заради невероятните успехи, които са постигали.

Те могат да нарекат Мария Калас, Монсерат Кабайе, Херберт фон Караян или Ленард Бърнстейн свои приятели, а приятелството им помежду им започва преди повече от 50 години.

Г-н Карерас, помните ли Вашата първа среща с г-н Доминго?

Хосе Карерас: Тук вече говорим за миналия век, а може би и малко по-отдавна. Срещнахме се в Барселона. Пласидо пееше в театър "Лисео" в Барселона – в операта "Манон Леско". Аз тъкмо приключвах моето музикално образование тогава. И той беше толкова мил, толкова любезен с мен. Той ми даваше много съвети, но по много скромен начин. Помня този момент много добре. Това беше през пролетта на 1970 г.

Пласидо Доминго: Тогава пеех вече в Барселона, който е много красив град. Аз мисля, че ти там пя за пръв път в "Лукреция Борджия" с Монсерат Кабайе. Това беше първото му изпълнение там и аз присъствах на него.

Вече сте били в България няколко пъти и сте пели с големи български изпълнители. За кои от тях си спомняте с най-топли чувства и пазите в сърцата си? Сигурно в тях има място и за някои български футболисти?

Хосе Карерас: Имам чудесни спомени от много, много, много българи. Но ако трябва да избера един, което е много трудно, но с цялото ми уважение към всички други, би бил Николай Гяуров. И аз, и Пласидо сме имали възможността да пеем с него в много различни опери. В "Дон Карлос", например, където той играеше чудесен Филип Втори. Той беше голям изпълнител и велик човек.

Пласидо Доминго: Знаете ли, странно е. Не познавам друго такова място с толкова много имена на големи певци. Трябва да ви дам списък на този въпрос. Невероятно е. Винаги ми е било приятно.

Хосе Карерас: Можем да споменем сопранота като Анна Томова-Синтома, Гена Димитрова.

Вие сте пели с Райна Кабаиванска в "Тоска". Наскоро също така пяхте с оперния певец Росен Ненчев, който сочите за следващата голяма звезда у нас. А за Гена Димитрова съм чувала, че много Ви е помогнала. Вярно ли е?

Хосе Карерас: Вие знаете, че преживях нещо много тежко в живота ми. Тя ме подкрепяше, изпращаше ми писма, препоръчваше ми лечения. И накрая тя почина от същата болест. Беше ми много, много мъчно. Но тя беше много голяма дама.

Друг, когото познавате е Христо Стоичков, на когото мисля, че сте фен. Няма как, особено като е играл и за любимия Ви отбор – Барселона.

Хосе Карерас: И Пласидо го знае, но не му е фен. Така де, защото е от Реал Мадрид. Той си има значка на неговия клуб.

През 1982 г. списание "Нюзуйик" изважда Пласидо Доминго на корицата си със заглавие "Кралят на операта" и това остава негово прозвище завинаги, което разбира се е валидно и за Карерас.

Защото общата им история заедно с Лучано Павароти и създаването на тяхното знаменито трио променя световната музикална история. Опера звучи на Финалите на Световните първенства по футбол и се слуша от милиарди телевизионни зрители.

След големия успех на проекта ви "Тримата тенори" - как успяхте да поддържате този успех между три световноизвестни звезди? Какво място заема егото в подобна колаборация?

Пласидо Доминго: Знаете ли какво беше началото? Ние тримата с Лучано Павароти живеехме в една и съща сграда в Ню Йорк. В някакъв момент започнахме да излизаме да вечеряме заедно, те играеха карти с Хосе. Аз не съм добър на карти, така че само ги гледах отстрани. Това беше почти всеки ден. После решихме вече и да пеем заедно. Някои хора ни питаха – "За какво са ви трима тенори, по-добре вземете едно сопрано". И ние казвахме: "Ще имаме и сопранота, но такъв формат на трима тенори не съществува, това е ново!"

Хосе Карерас: Аз също бих добавил и репертоара. Ние изпълнявахме песни и мелодии, които хората познаваха по-добре от сопрановите партии. За съжаление, но все пак. Ние пеехме неаполитански песни, испански. Сопранотата се концентрират само върху операта. Ние правихме и такива арии, но специално популярните песни, някои от които и сарсуела, ни направиха известни.

Рекордите им минават през различни успехи - през 14 награди „Грами“, до най-дългия аплауз в историята - един час. А най-впечатляващо е, че и двамата до ден днешен продължават да концертират по целия свят.

Възрастта само число ли е, когато става дума за изпълнители на сцена?

Хосе Карерас: Мисля, че сме големи късметлии, че нашата професия е нашето призвание. Ние обичаме да сме на сцена. Ние обичаме да продължаваме да опитваме да се свързваме с публиката. Така не усещаме възрастта да върви, но Пласидо е феномен. Ние всички знаем това. Не е съществувал певец като него с толкова дълга кариера и не просто дълга, а фантастична.

Пласидо Доминго: Какво да Ви кажа за моите 80. Ние с Хосе сме приятели от самото начало. Преминали сме през толкова неща. Чакай да ти кажа - казвал ли съм ти, че рожденият ти ден е на една дата с жена ми.

През 1987 г. Хосе Карерас се разболява от левкемия и се налага да прекъсне кариерата си. За щастие, успява да се измъкне от коварната болест и в знак на признателност към лекарите, които са го спасили, и съпричастност към боледуващите, създава една от най-големите благотворителни фондации за борба с левкемията.

Виждам колко приятелски говорите един с друг. През 80-те години Вие успяхте да преборите една много тежка болест. Кои бяха приятелските жестове, които продължават да значат много за Вас и днес?

Хосе Карерас: Ще Ви кажа само един. Г-н Пласидо Доминго дойде до Съединените щати, където се провеждаше лечението ми - в Сиатъл. Той ме посети и ми даде много кураж и приятелство. Това е един от най-скъпите ми спомени. Даде ми сила да се възстановя.

Пласидо Доминго: Беше ми хубаво да съм при него. Но, спомняш ли си, когато се възстанови, първото нещо, което направи, беше да дойде на мой спектакъл в Барселона. В неговия театър бих казал. Това беше много голям ден. Цялата зала полудя от радост да го види отново.

Хосе Карерас: Ние сме стари приятели. Стари във всякакъв смисъл. Много добри приятели сме.

Когато говорим за най-запомнящите се моменти на сцена – кой друг бихте определили като изключителен в наистина феноменалната ви кариера?

Хосе Карерас: Първият концерт, който направихме в Рим през 1990 г. по повод Финала на Световното първенство по футбол с Лучано. Липсва ни много, трябва да го кажа. Той беше фантастичен. Толкова забавен. И много ни помагаше. Искахме да правим всичко, което ни харесва, и повярвайте ми – никога не е имало спор помежду ни. Обратното. И знаете ли защо - защото обичаме тенори.

Пласидо Доминго: Колкото и трудно да е това. Така че съм доста впечатлен от Хосе и Лучано, защото знам колко е трудно да се разбираш с тенор. Но ние успяхме, беше наистина нещо ново. После се появиха още много, но Тримата тенори бяхме само ние.

Пласидо Доминго вече над 30 години организира един от най-големите световни оперни конкурси за млади таланти - "Опералия". Тазгодишното му издание ще се проведе в София през октомври.

Скоро и конкурсът "Опералия" ще се проведе в България. Как избрахте да бъде при нас?

Пласидо Доминго: Както казахме, имате толкова много добри певци. Не мисля, че има друга такава страна като вашата с толкова много добри гласове. Аз имам един списък с имена в джоба ми, няма да ви го показвам, защото е много дълъг.

