Търсят се изгряващи оперни звезди. 32-рото издание на най-престижния в света конкурс „Опералия“ започна в зала „България“.

Организатори на събитието са продуцентската компания на оперната прима Соня Йончева и Софийската филхармония.

Основател на конкурса, както и почетен председател на журито, е световноизвестният оперен певец Пласидо Доминго.

32 участници от 17 държави ще бъдат оценявани Соня Йончева и още 11 представители на емблематични оперни театри по света.

„България е оставила такава огромна следа в историята на операта и за мен този конкурс да се случи точно в София, след като и аз съм част от него. Точно преди 15 години бях победителка в Ла Скала е огромна емоция за мен и много се радвам, че успяваме да го осъществим“, каза Соня Йончева.

Днес и утре младите таланти преминават през четвъртфиналите, в сряда е полуфиналът, а на 26 октомври е големият финал в зала „България“.

bTV е основен медиен партньор и продължава да празнува своята 25-годишнина като отразява най-значимите културни събития в страната.

