Тази вечер започва Оперната гала в София. На сцената пред храм-паметник "Александър Невски" примата Соня Йончева излиза с едни от най-известните световни оперни имена.



На сцената тази вечер излизат Соня Йончева и Виторио Григоло, които ще изпълнят на живо пред публиката арии от най-обичаните италиански оперни произведения, както и популярни песни от италиански филми.

“За мен е истинско удоволствие, че Пласидо Доминго и Хосе Карерас се съгласиха да дойдат тук в България и да пея заедно с мен. В нашата страна!”, посочи Соня Йончева.

„Ние току-що приключихме репетицията в зала "България" и знаете ли, най-хубавите, но и най-трудни изпълнения са накрая. Но, така де, готови сме!“, каза Пласидо Доминго.

„Страхотно е за нас, че ще сме с нея на сцената. Наистина ще се насладим не само на изпълненията й, но и на чудесното чувство, с което ги пресъздава“, каза Хосе Карерас.

bTV е ексклузивен медиен партньор на събитието и продължаваме да празнуваме 25-годишнината на телевизията, като подкрепяме и участваме в най-значимите културни събития.

А утре вечер е големият финал на оперната гала - на сцената излизат легендите Хосе Карерас и Пласидо Доминго.

