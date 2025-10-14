dalivali.bg
Дронове летят над "Красно село" и "Люлин" в София, следят състоянието на контейнерите за отпадъци

Инициативата е част от по-широкия проект на Общината за изграждане на „дигитален двойник на града“

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:11 ч. 14.10.2025 г.

Столичната община, заедно с експерти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, започна въздушно заснемане на район „Красно село“ с помощта на дронове, за да се проследи състоянието на контейнерите за отпадъци и да се оптимизират дейностите по почистване.

Това съобщи кметът на София Васил Терзиев по време на заснемането на район "Красно село", предаде БТА.

Васил Терзиев: За битката за боклука не сме се сетили вчера, започнали сме я от ден едно

Той подчерта, че инициативата е част от по-широкия проект на Общината за изграждане на "дигитален двойник на града".

„В рамките на няколко часа дроновете ще облетят целия район и ще предоставят ценна информация – не само за състоянието на контейнерите за отпадъци, но и за пътната мрежа, зелените площи, неправилното паркиране и незаконните сметища“, обясни Терзиев.

По думите му, данните ще бъдат използвани за по-ефективно планиране на дейностите по почистване, текущи ремонти и градско планиране. „Това е част от нашата цел да изградим дигитален двойник на града, който да обедини всички налични данни – подземна и надземна инфраструктура, изображения и модели за по-интелигентно вземане на решения“, каза кметът.

Злато за смет: Да се заровиш в мръсотията на София

Терзиев допълни, че след анализа на заснетите изображения ще може по-прецизно да се насочват екипите за почистване и оптимизиране на маршрутите за сметоизвозване. Кметът посочи, че е видимо, че след доброволческата акция по почистване районите са значително по-чисти. Той допълни, че с помощта на тези технологии ще могат по-точно да установят къде продължава да има проблеми с изхвърлянето на отпадъци, включително на едрогабаритни.

Премиерът Желязков: Предложихме държавата да се намеси с техника - кметът каза, че ще се справи

Дейностите се извършват съвместно с екип на Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет, ръководен от доц. Стелиян Димитров. За БТА той обясни, че използват две професионални безпилотни летателни системи с фиксирано крило, оборудвани с прецизни фотограметрични сензори.

Доц. Димитров каза, че те летят на височина около 120 метра и заснемат територията по предварително програмиран маршрут. "В рамките на около два часа ще бъде заснет целият район "Красно село", а до вечерта ще произведем цифров модел и ортофотокарта, отразяващи актуалната ситуация“, обясни той. През вчерашния ден от Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии са направили облитане на район "Люлин". 

Борисов: Ако за боклука на София има мафия, значи Терзиев две години е плащал на мафията

Експертът уточни, че данните ще бъдат качени в облачна платформа, достъпна както за Общината, така и за гражданите. „Информацията може да се използва за планиране на сметоизвозването, транспортната политика, поддръжката на зелените площи и общото управление на територията“, допълни той.

По думите на доц. Димитров, екипът на университета вече е извършвал подобни заснемания в „Люлин“ и други райони, както и в Бургас, където технологиите се прилагат при вземане на управленски решения. Университетът разработва и методика за изследване на градския топлинен остров чрез интегрирани фотограметрични и термални камери, уточни той.

„Тази дейност е и ценен образователен опит – студентите имат възможност да работят с високотехнологична апаратура и да се обучават в една от професиите на бъдещето“, посочи още доц. Стелиян Димитров.

