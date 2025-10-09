„Ако решат собствениците на „Лукойл“ да го продават, може ДАНС, МС да проверят купувача. Това е застраховка. Това е ако решат, никой не ги принуждава“, каза в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Но ако решат, защото ние изживяхме времето, когато беше Асен Василев, когато мутрите от ПП-ДБ управляваха - мафията. Вчера по 10 пъти повтарят това - мафиотите, които раздадоха и направиха разбойническата приватизация. Които презастроиха Черноморието, направиха концесиите на „Златни пясъци“, каза Борисов.

На въпрос дали за отпадъците на София няма мафия, Борисов отговори: „Ако има, Терзиев две години е плащал на мафията. Ако Терзиев беше сега на втория месец, този въпрос беше логичен. Но когато две години си е плащал и сега изведнъж мафията му е виновна.“

„Когато затвориха Суходол, имаше мафия. Когато се наложи да купувам фалиращи машини, когато разкарвах балите по цяла България, когато търсех всяка дупка, ако може някъде да депонираме бали. Изведнъж идват героите от мафията, децата на ДС, да обявяват кой е мафия и мутри. Това няма да го позволя“, заяви лидерът на ГЕРБ.

„Този, който плаща на мафията в последните две години, значи е мафиот. Тези, които казват, че има мафия, да отговорят първо на въпроса, ако две години са плащали на мафията, защо са плащали“, добави Борисов.

„Нито съм виждал, нито съм чувал Таки, или както го наричат. В същото време вчера аз съм призовал и кмета, и Жоро Георгиев да изпратят затворници доброволци, ще предоставят и камиони, за да почистят София. Не съм ходил да изнудвам министри като Божанов за обществени поръчки. И понеже аз си мълча, те вече ми се катерят по гърба. Няма да стане това“, категоричен бе Бойко Борисов.

На въпрос трябва ли прокуратурата да се намеси в кризата с боклука той заяви, че всички трябва да се намесят.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK