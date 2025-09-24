dalivali.bg
Евдокия Манева за пожара в бившата рафинерия край Плевен: За местните жители това е катастрофа

Евдокия Манева за пожара в бившата рафинерия край Плевен: За местните жители това е катастрофа
Къде няма да има вода в София на 25 септември?

Къде няма да има вода в София на 25 септември?

„Не се диша, носим маски“: В Плевенско се опасяват от екологична катастрофа след пожара в „Плама“

„Запали дрехата на майка ми, тя почина в болницата“: Жители на Бухово на протест срещу агресивен съсед

„Страх ни е, че ще остане така“: Недовършен ремонт на улица в Добрич изкара жителите на протест

Росен Желязков: Задълбочаваме сътрудничеството с Виетнам в социалната сфера

Проучване на редкоземни метали: Желязков подписа меморандум с университет в Северна Дакота

Италия каза какво е условието, за да признае Палестинската държава

Слънчево и топло в сряда, от четвъртък понижение на температурите

"Успехът обича подготвените", казва Ивелина Атанасова-Генчев и разкрива своите тайни за успех
Доц. Ангел Кунчев: Аз ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID

Главният държавен здравен инспектор определи като фалшива новина твърденията, че парацетамолът води до аутизъм

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:33 ч. 24.09.2025 г.

Очаквахме COVID да се превърне в респираторен вирус като грипа – и точно това се случва. Това заяви в „Тази сутрин“ доц. Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор. По думите му заболяването вече протича сравнително леко, а новите щамове не налагат паника.

Той обясни, че държавата е осигурила около 50 000 дози ваксини за желаещите, като препоръката е такива да си сложат основно хората с хронични заболявания. „Аз лично ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID засега. Най-важното е рисковите групи да се консултират с личния си лекар“, уточни Кунчев.

По отношение на новата задължителна ваксина срещу варицела, Кунчев обясни, че здравното министерство подготвя включването на препарата в имунизационния календар още от догодина. Това ще осигури безплатна защита за всички деца и ще изравни българския календар с този на най-развитите държави.

Лекари предупреждават: Ръст на случаите на COVID-19 със застудяването

„При бюджет от 9 милиарда лева за здравеопазване няма причина да не се отделят 20–30 милиона за детските ваксини. Ваксината е доказано ефективна и предпазва от усложнения като херпес зостер, който може да се появи години след преболедуване,“ подчерта Кунчев.

Рисковете от водния режим

Според експерта, макар в редица райони като Плевен, Брезник и Хасково да има воден режим и отклонения в качеството на водата, опасност за здравето няма. „Контролът е строг – пробите се вземат директно от чешмите на потребителите. При отклонения незабавно се спира употребата на водата за пиене и готвене,“ увери Кунчев.

По думите му при повишена мътност или наличие на арсен и манган – ВиК е длъжно да осигури водоноски и алтернативни източници за детски градини и ясли. „Най-опасното е това, което не виждате, но нормите са толкова консервативни, че реалният риск е минимален,“ поясни здравният инспектор.

Лекар за опасната вода в Брезник: Арсенът и клостридиума са абсолютно недопустими (ВИДЕО)

Той препоръча след всяко пускане на водата да се изчакват няколко минути, докато утайките в тръбите бъдат изчистени.

Опасен ли е парацетамолът?

Кунчев коментира и разпространените от американския президент Доналд Тръмп твърдения, че парацетамолът, използван по време на бременност, води до аутизъм.

„Няма научни доказателства за такава връзка. Световната здравна организация и водещи научни институции са категорични, че това е фалшива новина,“ заяви той и призова родителите да се доверяват на проверени източници.

Той коментира, че статистиката се използва неправилно и се манипулират фактите. 

