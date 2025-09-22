Според съобщения в американските медии предстои служители от администрацията на Доналд Тръмп да свържат употребата на обезболяващото лекарство парацетамол от бременни жени с причиняването на аутизъм при децата.

На събитие в Овалния кабинет в понеделник, американският президент ще посъветва бременните жени в САЩ да приемат парацетамол, известен в САЩ като тиленол, само за облекчаване на висока температура.

На възпоменателната служба за Чарли Кърк в неделя, Тръмп заяви, че предстои „невероятно“ съобщение за аутизма.

Някои проучвания показват връзка между бременни жени, приемащи парацетамол, и аутизма, но тези открития са противоречиви и не доказват, че лекарството причинява аутизъм, подчертава Би Би Си.

Един от производителите на тиленол, защити употребата на лекарството при бременни жени. В изявление за Би Би Си се казва: „Вярваме, че независимата и обоснована наука ясно показва, че приемът на ацетаминофен не причинява аутизъм. Категорично не сме съгласни с всяко твърдение противното и сме дълбоко загрижени за здравния риск, който това представлява за бъдещите майки.“

Американският колеж по акушерство и гинекология заяви, че лекарите в цялата страна постоянно определят тиленол като едно от малкото безопасни обезболяващи средства за бременни жени.

„Проучванията, проведени в миналото, не показват ясни доказателства, които да доказват пряка връзка между разумната употреба на ацетаминофен през който и да е триместър и проблемите с развитието на плода“, заяви групата.

През август, преглед на изследвания, ръководен от декана на Училището по обществено здраве „Чан“ към Харвардския университет, установи, че децата може да са по-склонни да развият аутизъм и други неврологични разстройства, когато са изложени на тиленол по време на бременност.

Изследователите твърдят, че трябва да се предприемат някои стъпки за ограничаване на употребата на лекарството, но заявиха, че обезболяващо средство все още е важно за лечение на треска и болка при майката, което може да има и отрицателни последици за децата. Но друго проучване, публикувано през 2024 г., не открива връзка между излагането на тиленол и аутизма.

„Няма солидни доказателства или убедителни проучвания, които да предполагат наличието на причинно-следствена връзка“, каза Моник Бота, професор по социална и развойна психология в университета Дърам.

Диагнозите за аутизъм са се увеличили рязко от 2000 г. насам, а до 2020 г. процентът сред 8-годишните достигна 2,77%, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) на САЩ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

