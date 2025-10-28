Автобус с пътници увисна над пропаст след катастрофа снощи. Благодарение на бързата и професионална намеса на пожарникари и полицаи от Хасково всички са спасени.

Катастрофата е станала на завой преди изхода за магистрала „Марица„ малко след 17:00 часа на 27 октомври.

Автобусът с 14 работници от мините пътува за Харманли, когато в тъмното пред него след завой в движението се включва тежкотоварен камион. За да избегне удара, шофьорът на рейса рязко завива.

Автобусът излиза от пътя, къса мантинелата и надвисва над пропастта.

„Голям късмет изкараха тия хора. Малко е трябвало автобуса да падне долу“, обясни Иван Дулев, пожарникар от Харманли.

Пожарникарите Иван Дулев и Красимир Вълчев, както и полицай Димитър Димитров, са сред първите на мястото на катастрофата.

Първото, което правят е да обезопасят автобуса.

„Прекарахме въжета и го вързахме за предната гума. Ако случайно тръгне надолу, да може да го държи въжето самото, докато евакуираме хората“, обясни Иван Дулев.

„С помощта на стълба ги сваляхме от прозореца. Самата ситуация беше доста рискова, понеже автобусът е наклонен и можеше да повлече надолу“, добави полицаят Димитър Димитров.

Снимка: bTV

Започва операция и по извеждане на шофьора, който е бил затиснат.

„Започнахме с хидравликата да отделяме вратата полека, полека нагоре и де освободим човека“, каза Красимир Вълчев.

До последно има риск автобусът да падне. Или да се запали.

Операцията приключва успешно и всички спасени се завръщат при семействата си. А тримата спасители влизат в следващото дежурство с чувство на добре свършена работа.

„Благодарността в очите им, радостта че са живи. Това ни кара да работим, да се впускаме в тая професия, само тази благодарност на хората, която виждаме в очите ми“, каза още Иван Дулев.

Шофьорът на автобуса се е оплакал от болки в тялото. Откаран е с линейка в спешното отделение, където след преглед е освободен за домашно лечение. Тестовете на двамата шофьори за алкохол и наркотици са отрицателни.

Снимка: bTV

Снимка: bTV

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase