38 684 нарушения на средната скорост. Това показват данните от Националното тол управление само за месец и половина.

Най-много са нарушенията на Северната скоростна тангента - близо 15 000. Последвана от Телиш - мястото, където през март загина 12-годишната Сияна, както и отсечката Радиново - Цалапица с 4500 скоростни нарушения.

15 шофьори са заснети да карат със средна скорост над 200 километра в час. Голяма част от тях - по магистрала „Тракия“.

Рекордьорът е минал със средна скорост 248 километра в час. На същия пътен участък са засечени и шофьори с 223 и 222 километра в час средна скорост.

21 октомври - малко след полунощ. Автомобил е заснет да се движи по магистрала „Тракия“ със средна скорост от 248 километра в час.

На последната Формула 1 победителят Ландо Норис кара със средна скорост 257 километра.

„Зрителите могат да си представят какви мотиви трябва да има човек, за да възприема пътя като писта за Формула 1. Това е засечено на „Тракия“ – на отсечка, където асфалтът е нов, ремонтиран. Прав участък, който позволява високи скорости. Това не позволява на водачите да си представят, че са участници от най-висок клас“, коментира инж. Олег Асенов, директор на Националното тол управление.

Скоростните рекорди в отсечката между отбивките за Цалапица и Радиново не изненадва никого.

Шофьори казват, че правият, ремонтиран път предразполага към адреналин и по-малко мислене.

От Националното тол управление уточняват, че до края на другия месец се очаква 80 отсечки да измерват средна скорост.

Само в рамките на четири дни тол камерите са засекли над 1600 нарушения на средната скорост. Има ли глобени нарушители - попитахме полицията. Засега обаче нямаме отговор.

