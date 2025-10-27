Автобус, превозващ 14 работници от Мини "Марица Изток" надвисна над дере, след като бе засечен и се удари в тир на пътя Симеоновград- Харманли. Катастрофата е станала на завой преди изхода за магистрала „Марица„ малко след 17,00 часа днес.

Снимка: bTV

Автобусът се е движел в посока Харманли, когато в неговото платно се включва камионът. Автобусът го застига и с предната лява част закача дясната част на полуремаркето на тира, сред което водачът на автобуса навива рязко волана и возилото излиза от пътя и спира надвиснало над дере. Всички 14 пътници са извадени невредими от автобуса, съобщават от Пътна полиция. Шофьорът на автобуса се е оплакал от болки в тялото. Откаран е с линейка в спешното отделение, където след преглед е освободен за домашно лечение.

Тестовете на двамата шофьори за алкохол и наркотици са отрицателни.

