Три пъти повече са дарения от граждани за партиите на последната предизборна кампания – преди парламентарните избори на 27 октомври 2024 г.

Данните са на Сметната палата, която обяви приходите и разходите на участниците в изборите за 51-вото народно събрание. 

Приблизително 1,560 млн. лв. са получили партиите и коалициите от симпатизанти на вота миналата есен.

За сравнение – на изборите за 50-ия парламент гражданските дарения са били 510 000 лв., или три пъти по-малко, показва одитния доклад на институцията. 

Снимка: btvnovinite.bg

Сумите, които физически лица са дали на партии и коалиции, варират. Най-скромното дарение е от 50 лева, а най-щедрото – 200 000 лв.

Снимка: btvnovinite.bg

Най-много пари от свои симпатизанти е събрала коалицията „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ – общо 561 000,46 лв.

На второ място с най-много дарения има „ДПС – Ново Начало“ с 430 000 лв. от граждани.

В топ 3 е и „Има такъв народ“ с малко над 390 000 лв.

Останалите парламентарно представени партии са по-назад в класация, показват отчетите им пред Сметната палата.

За първите на изборите ГЕРБ-СДС и за последните – „Величие“, няма данни за дарения.

Снимка: btvnovinite.bg

Съгласно Изборния кодекс фирми нямат право да даряват пари на партиите, физическите лица обаче могат да правят дарение.

Според преподавателя по политически маркетинг Страхил Делийски даренията преди изборите за 51-вия парламента са 3 пъти повече в сравнение с предишни избори заради политическия залог и поскъпването на живота.

Намалената субсидия за партиите може да направи формациите зависими и да деформира демокрацията, казва още политологът.

Росен Желязков очаква високо напрежение на старта на политическия сезон с атаки дори от несъздадени партии

От неправителствената организация „Прозрачност без граници“ обвързват ръста на партийните дарения с „ритуалност“.

 „Това е засвидетелстване от страна на определени граждани на тяхното отношение към дадена политическа партия и към нейното ръководство и нейните лидери. Това са хора, които очакват преки ползи за себе си, дали в рамките на кариерно израстване, дали запазване на отделни властови позиции, дали чисто материални блага“, казва изпълнителният директор на организацията Калин Славов.

Най-много пари партиите са похарчили за медийни и консултантски услуги, както и за плакати, флаери и брошури, сочат отчетите им пред Сметната палата.

