Три пъти повече са дарения от граждани за партиите на последната предизборна кампания – преди парламентарните избори на 27 октомври 2024 г.

Данните са на Сметната палата, която обяви приходите и разходите на участниците в изборите за 51-вото народно събрание.

Приблизително 1,560 млн. лв. са получили партиите и коалициите от симпатизанти на вота миналата есен.

За сравнение – на изборите за 50-ия парламент гражданските дарения са били 510 000 лв., или три пъти по-малко, показва одитния доклад на институцията.

Сумите, които физически лица са дали на партии и коалиции, варират. Най-скромното дарение е от 50 лева, а най-щедрото – 200 000 лв.

Най-много пари от свои симпатизанти е събрала коалицията „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ – общо 561 000,46 лв.

На второ място с най-много дарения има „ДПС – Ново Начало“ с 430 000 лв. от граждани.

В топ 3 е и „Има такъв народ“ с малко над 390 000 лв.

Останалите парламентарно представени партии са по-назад в класация, показват отчетите им пред Сметната палата.

За първите на изборите ГЕРБ-СДС и за последните – „Величие“, няма данни за дарения.

Съгласно Изборния кодекс фирми нямат право да даряват пари на партиите, физическите лица обаче могат да правят дарение.

Според преподавателя по политически маркетинг Страхил Делийски даренията преди изборите за 51-вия парламента са 3 пъти повече в сравнение с предишни избори заради политическия залог и поскъпването на живота.

Намалената субсидия за партиите може да направи формациите зависими и да деформира демокрацията, казва още политологът.

От неправителствената организация „Прозрачност без граници“ обвързват ръста на партийните дарения с „ритуалност“.

„Това е засвидетелстване от страна на определени граждани на тяхното отношение към дадена политическа партия и към нейното ръководство и нейните лидери. Това са хора, които очакват преки ползи за себе си, дали в рамките на кариерно израстване, дали запазване на отделни властови позиции, дали чисто материални блага“, казва изпълнителният директор на организацията Калин Славов.

Най-много пари партиите са похарчили за медийни и консултантски услуги, както и за плакати, флаери и брошури, сочат отчетите им пред Сметната палата.

