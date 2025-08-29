Високо политическо напрежение на старта на политическия сезон. Това очакване изрази премиерът Росен Желязков.

Според него атаки ще има и от съществуващи, и от тепърва създаващи се партии.

„Независимо че парламентарната ваканция от юли досега предполага успокояване на страстите, правителството продължи своята работа. Не сме ползвали ваканция, така че не сме изненадани, че напрежението ще набере инерция още в първия парламентарен ден в сряда и заявките трябва да имат и съдържателна част. Партиите като обявят вот са сериозни и чакаме аргументи за да дадем контрааргумент“, обяви премиерът.

Желязков посочи и кои конкретно са опонентите на кабинета.

„МС ще съществува докато има подкрепа. Парламентарни, извънпарламентарни и несъздадени партии - които тепърва ще се създадат и ще представляват хора, които не гласуват“, каза премиерът.

По думите му политическите сили, които обявяват вот на недоверие, носят отговорност да аргументират позициите си, а кабинетът от своя страна ще отговори с контрааргументи.

Желязков коментира и издадения указ от страна на президента за назначаване на главен секретар.

„Рашков продължава като титуляр, това ще успокои системата и единоначалието е важен принцип“, каза той,

Темата коментира и външният министър Даниел Митов.

„Друго си е да има титуляр, Рашков се справя“, каза той.

Освен това премиерът Желязков коментира предстоящата визита на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България, която е част от обиколка на седем държави, граничещи с Украйна и бойното поле на войната с Русия.

„България граничи през Черно море с Русия и имаме ясни виждания за рисковете и предизвикателствата пред нашия суверенитет и национална сигурност. В този контекст ще посетим площадката, където предвиждаме изграждането на двата завода в партньорство с „Райнметал“. Това е посоката за България и Европа – да укрепваме отбранителния си капацитет чрез индустриално развитие, технологично обновление и ноу-хау, в партньорство с водещи компании“, каза премиерът.

Желязков подчерта, че тези стъпки ще увеличат приноса на страната към европейската отбранителна способност и ще гарантират технологично и индустриално развитие на отбранителния сектор в България.

