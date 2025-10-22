„Само и единствено от резултатите от разследването можем да кажем за какво е знак. В момента, докато не знаем точно какъв е случаят, не можем да правим и изводи“.

Това каза пред журналисти министърът на вътрешните работи Даниел Митов във връзка с нападението с чук срещу прокуратура Иво Илиев.

Министърът уточни, че се работи по всички версии, следствието тече и всички действия, който трябва да се предприемат, се извършват.

Вчера сутринта от Софийската градска прокуратура съобщиха, че прокурор Илиев е бил нападнат пред дома му с чук.

По-късно от Министерството на правосъдието съобщиха, че по разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев семейството на прокурор Иво Илиев е под охрана.

Митов допълни, че МВР съдейства за охраната.

Вътрешният министър коментира и случая с намушканото 15-годишно в столичен мол, което почина, както и мерките в търговските центрове. По думите му там няма как да се поставят металдетектори.

