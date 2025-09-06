Чешки гражданин на 54 години е загинал при катастрофа в Царево, станала около 16 ч. в района на провлака между новия и стария град.

Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

По първоначални данни мъжът е управлявал скутер, бил е без предпазна каска и се е ударил в автомобил със софийска регистрация, управляван от 45-годишен мъж.

Мъжът върху скутера е починал на място.

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на лекия автомобил са отрицателни.

Един човек е загинал, а други 24 са пострадали при регистрираните в страната през последното денонощие 25 тежки катастрофи, отчетоха днес сутринта от МВР.

В София са станали пет тежки и 28 леки катастрофи. Ранени са петима души.

