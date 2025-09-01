Отново фрапиращи данни от пътния контрол в Сливенско. Полицаите са засекли скорост над 220 км/ч по автомагистрала „Тракия“.

76 екипа на ОДМВР-Сливен са следили за спазване на Закона за движение по пътищата през почивните дни на територията на областта. Проверени са 1231 души, 956 леки автомобили и 121 товарни.

171 са засечените скорости над ограниченията. От тях 148 са водачи на леки автомобили и 23-ма на товарни автомобили. На автомагистрала „Тракия“ са засечени две скорости - 227 и 180 км/ч при ограничение 140 км/ч.

Установен е водач с алкохол над 0,5 до 1,2 промила, един водач с алкохол над 1,2 промила, двама са отказали да бъдат изпробвани за алкохол и наркотици.

Установен е един неправоспособен водач и четири случая на неправилно изпреварване. Съставени са 325 актове и фишове, образувани са досъдебни и бързи производства.

На автомагистрала „Тракия“ има денонощно екипи на сектор „Пътна полиция“-Сливен, контрол се осъществява и с необозначени автомобили.

