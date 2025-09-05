От неделя – 7 септември, започва налагането на глоби за превишена скорост на база засечена средна скоростта по пътищата в страната.

Това предвиждат последните промени в Закона за движение по пътищата, които вече влязоха в сила.

Скоростта ще се засича в 22 отсечки в страната, които са основно по автомагистралите, но и в обявени като критични отсечки.

Национално тол управление има техническа готовност за включване на 126 отсечки от републиканската пътна мрежа с обща дължина около 1200 км.

Очаква се издаване на методическите указания от Министерството на вътрешните работи, след което тези участъци могат поетапно да бъдат включени в реален секционен контрол на средната скорост. Предвижда се до края на годината целият планиран обхват от 126 отсечки да започне реално да функционира.

До 4 септември отсечките, преминали първоначална проверка са 16 и са следните:

АМ „Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица;

АМ „Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански;

Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци;

I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино;

I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно;

I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник;

I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор.

От снощи с колегите от МВР вече сме в така наречената продукционна среда, т.е. истинската среда. За 12 часа сме регистрирали 38 000 преминавания на 3 ключови отсечки по автомагистрала „Тракия“ и автомагистрала „Струма“, както и на Северната скоростна тангента. От тези измервания имаме 378 нарушения, като имаме също абсолютни рекордьори с над 190 км/ч.“, обяви днес Асенов.

От днес се очаква натоварен трафик по пътищата за дългия уикенд – трите почивни дни за Деня на Съединението.

Допълнителни екипи на полицията ще следят за безопасността на движението

През почивните дни около Деня на Съединението ще бъде ограничено движението на камионите над 12 тона по автомагистралите „Струма“ и „Тракия“ – по цялата им дължина и в двете посоки, и на АМ „Хемус“ – двупосочно в участъка от София до кръговото кръстовище с път I-4 Брестница-Ловеч.

Графикът за ограничения на движението на камиони е:

В последния работен ден – 5 септември, движението на тежкотоварните камиони ще бъде спряно между 17 ч. и 20 ч.

В първия почивен ден – 6 септември, ограничението на МПС над 12 т ще е от 8 ч. до 12 ч.

В последния почивен ден – 8 септември, забраната за движение на МПС над 12 т ще е между 14 ч. и 20 ч.

На 7 септември ограничения няма да се въвеждат.

