Преди дългия уикенд – 6 – 8 септември, отново хиляди българи ще тръгнат на път.

Трите почивни дни дават възможност за още една почивка в края на лятото.

Очаква се засилен трафик на юг и със сигурност в посока Гърция.

Още в ранните часове днес при Кресненското дефиле има засилен трафик от автомобили, каза кореспондентът на bTV в региона.

По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) 14 000 автомобила е средноденонощния трафик в този участък, което неизбежно води до тапи.

За облекчаване на трафика днес ще бъдат осигурени две ленти в посока Гърция, а в неделя ще бъдат осигури две ленти в посока София.

Синята и зелената зона за паркиране в София няма да работят на 6, 7 и 8 септември

Допълнителни екипи на полицията ще следят за безопасността на движението

През почивните дни около Деня на Съединението ще бъде ограничено движението на камионите над 12 тона  по автомагистралите „Струма“ и „Тракия“ – по цялата им дължина и в двете посоки, и на АМ „Хемус“ – двупосочно в участъка от София до кръговото кръстовище с път I-4 Брестница-Ловеч.

Графикът за ограничения на движението на камиони е:

  • В последния работен ден – 5 септември, движението на тежкотоварните камиони ще бъде спряно между 17 ч. и 20 ч.
  • В първия почивен ден – 6 септември, ограничението на МПС над 12 т ще е от 8 ч. до 12 ч.
  • В последния почивен ден – 8 септември, забраната за движение на МПС над 12 т ще е между 14 ч. и 20 ч. _
  • На 7 септември ограничения няма да се въвеждат.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK