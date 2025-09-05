Преди дългия уикенд – 6 – 8 септември, отново хиляди българи ще тръгнат на път.

Трите почивни дни дават възможност за още една почивка в края на лятото.

Очаква се засилен трафик на юг и със сигурност в посока Гърция.

Още в ранните часове днес при Кресненското дефиле има засилен трафик от автомобили, каза кореспондентът на bTV в региона.

По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) 14 000 автомобила е средноденонощния трафик в този участък, което неизбежно води до тапи.

За облекчаване на трафика днес ще бъдат осигурени две ленти в посока Гърция, а в неделя ще бъдат осигури две ленти в посока София.

Допълнителни екипи на полицията ще следят за безопасността на движението

През почивните дни около Деня на Съединението ще бъде ограничено движението на камионите над 12 тона по автомагистралите „Струма“ и „Тракия“ – по цялата им дължина и в двете посоки, и на АМ „Хемус“ – двупосочно в участъка от София до кръговото кръстовище с път I-4 Брестница-Ловеч.

Графикът за ограничения на движението на камиони е:

В последния работен ден – 5 септември, движението на тежкотоварните камиони ще бъде спряно между 17 ч. и 20 ч.

В първия почивен ден – 6 септември, ограничението на МПС над 12 т ще е от 8 ч. до 12 ч.

В последния почивен ден – 8 септември, забраната за движение на МПС над 12 т ще е между 14 ч. и 20 ч. _

На 7 септември ограничения няма да се въвеждат.

