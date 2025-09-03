dalivali.bg
София
сега Облачно 33°
18 Облачно 31°
19 Краткотраен дъжд 30°
20 Облачно 28°
21 Облачно 26°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

Без протест от прокуратурата: Паскал остава свободен

Никола Николов, екстрадиран след едногодишна процедура от Сърбия, е обвинен за участие в организирана престъпна група за контрабанда

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:28 ч. 03.09.2025 г.

Прокуратурата не е протестирала отказа на Софийския градски съд да пусне от ареста разследвания за контрабанда Никола Николов-Паскал и така той остава на свобода. В Софийския апелативен съд не е постъпила жалба и от защитата на Николов срещу определената му парична гаранция от 50 000 лева.

Няма официална информация - защо прокуратурата, която само преди дни настояваше, че извън ареста, Паскал може да извърши друго престъпление, се е отказала да протестира паричната му гаранция, предава БНР. 

Иван Брегов за Паскал: Най-смущаващото е, че съдът възпроизведе защитната теза на обвиняемия

Никола Николов, екстрадиран след едногодишна процедура от Сърбия, е обвинен за участие в организирана престъпна група за контрабанда заедно с бившата директорка на Агенция "Митници" Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и още трима души.

Никола Николов – Паскал посочил Асен Василев и Бойко Рашков като участници в контрабанден канал

При гледане на мярката му за неотклонение в Софийския градски съд  съдия Аделина Иванова цитира показанията му пред Антикорупционната комисия, че бил чувал, че част от групата са и бившите министри на "Продължаваме Промяната" Асен Василев и Бойко Рашков.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Почина Христина, блъсната от АТВ в "Слънчев бряг"

Почина Христина, блъсната от АТВ в "Слънчев бряг"
Със 199 км/ ч се е движил Виктор Илиев, врязал се в автобус в София. Два пъти приел райски газ от балонче (ВИДЕО)

Със 199 км/ ч се е движил Виктор Илиев, врязал се в автобус в София. Два пъти приел райски газ от балонче (ВИДЕО)
4 жертви на жесток челен удар в Хасковско (ВИДЕО)

4 жертви на жесток челен удар в Хасковско (ВИДЕО)
Иван Таков за bTV: Има задържан по случая с дерайлиралия трамвай в София

Иван Таков за bTV: Има задържан по случая с дерайлиралия трамвай в София
Спасяват деца на строителна площадка в София (ВИДЕО)

Спасяват деца на строителна площадка в София (ВИДЕО)
Тази сутрин
Снимка: „Пари даваме само за ток“: В Липница правят лютеницата само с продукти собствено производство
„Пари даваме само за ток“: В Липница правят лютеницата само с продукти собствено производство
Снимка: Когато малкото означава много: Битката на едно семейство със затлъстяването
Когато малкото означава много: Битката на едно семейство със затлъстяването
Снимка: Общински съветници: Ватманите нямат подходящи условия да си купят кафе и закуска на начална и крайна спирка
Общински съветници: Ватманите нямат подходящи условия да си купят кафе и закуска на начална и крайна спирка
Лице в лице
Снимка: Иван Таков, Харалан Александров и Теодор Славев - гости в "Лице в лице"
Иван Таков, Харалан Александров и Теодор Славев - гости в "Лице в лице"
Снимка: Васил Велев за линията на бедността и икономиката
Васил Велев за линията на бедността и икономиката
Снимка: Христина Христова за бюджета, еврото, пенсиите и доходите
Христина Христова за бюджета, еврото, пенсиите и доходите
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест