„Имахме доста странно разглеждане на мярка задържане под стража и в крайна сметка постановяване на гаранция. Най-смущаващото е, че съдът в своето определение възпроизведе защитната теза на обвиняемия, не я разгледа критично, както би следвало а направи, а я възпроизведе и в тази защитна теза се въвлякоха имената на двама политици. Това може би за първи път се случва в новата ни история, обикновено мръсните поръчки минаваха през прокуратурата, сега вече явно минават и през съда.”

Това каза в предаването „Лице в лице” Иван Брегов, ръководител на Правната програма на Института за пазарна икономика относно казуса „Паскал”.

Никола Николов - Паскал посочи имената на Асен Василев и Бойко Рашков като участници в контрабанден канал. По думите на Брегов това е основание да бъде проведен разпит на други лица и евентуално Паскал да стане свидетел по друго производство, като да направи договорка с прокуратурата.

„Това бяха хората, които се противопоставиха на настоящия политически модел. По времето на Рашков се стигна до сериозни разследвания за влияние в българското правосъдие от страна на полицията и определени доказателства бяха предадени на прокуратурата. Човекът, който го направи в МВР, беше освободен от позицията си. Очевидно се преследва да се пресече връзката и нищ ода не видим по казуса Мартин Божанов – Нотариуса”, посочи Иван Брегов.

По думите на Тихомир Безлов е интересно защо Никола Николов - Паскал се е прибрал точно сега.

„Той можеше да се прибере по-рано. От чисто човешката гледна точка той е с доста тежко онкологично заболяване и иска да се оперира в Германия и търси решение през България да се оперира в страна от ЕС. Не бива да се опитваме да виждаме за всичко някаква конспирация и тъмни сюжети. Ако се опитаме да спекулираме, става дума за човек, който е коментиран от поне 30 години. За него се говори отдавна, друг е проблемът, че той не е попадал в разследване”, каза старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията.

„Едно от предположенията е, че през всички тези години, за да оцеляваш толкова ефективно сътрудничиш – на служби, на политици. И това съответно ти създава някаква защита, може би в този смисъл той има опит в сътрудниченето”, добави Тихомир Безлов.

