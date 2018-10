Бдение в София ще има тази вечер на пл. "Св. Неделя" в памет на жестоко убитата журналиста Виктория Маринова.

Разследването на тежкото престъпление, извършено в Русе, продължава. Продължават огледите, разпитите и претърсванията. В помощ на местната полиция са изпратени служители от София.

30-годишната телевизионна водеща е убита по особено жесток начин, като преди това е изнасилена. Тялото е открито на брега на Дунав.

Убийството има и международен отзвук. Той е отразено от Би Би Си.

Председателят на групата на ЕНП Манфред Вебер писа в "Туитър", че е шокиран от бруталното убийство на български журналист. "Моите мисли са със семейството ѝ. Тя е третият журналист, убит в ЕС за една година", пише Вебер и подчертава, че това е много притеснително че е необходимо спешно българските власти да извършат пълно разследване.

Shocked by the brutal murder of Bulgarian journalist #VictoriaMarinova. My thoughts are with her family. She is the third journalist killed in the EU in one year. This is deeply worrying. A full investigation by the Bulgarian authorities is needed urgently.