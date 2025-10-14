Българин попадна в класацията на университета Станфорд за "1 процент от най-влиятелни биотехнолози в света".

Професор Милен Георгиев ръководи малък екип от български учени, който е на прага на откритието на хапче за дълголетие на основата на български пчелен мед.

Едва на 47 години професор Милен Георгиев ръководи високотехнолочина лаборатория в Пловдив, в която привлича млади учени да останат да работят у нас.

""И аз също имах подобен избор на няколко пъти, тъй като част от кариерата ми мина в Германия и Нидерландия, но се радвам, че избрах България", казва проф. Милен Георгиев,

ръководител на структури в Център по растителна системна биология и биотехнология и БАН.

В опит да намери научно обяснение за човешкото дълголетие, екипът на професор Георгиев прави опити с различни видове пчелен мед от цял свят.

"Има едни сини зони по света, които се асоциират с по-високата продължителност на живот. Една от тях е в Сардиния в Италия, имаше eдин специфичен вид мед, който те свързваха с дълголетието", коментира ученият.

Вид пчелен мед, който се добива в България неочаквано дава най-обнадеждаващите резултати върху червеи с близък до човешкия геном. Само камерата на bTV е допусната да го заснеме.

"С меда храним червеите. На деня, в който приключва живота им, те не умираха, а продължаваха да живеят с още 30% повече", коментира проф. Милен Георгиев.

На основата на този мед се разработва екпериментално хапче за дълголетие, което тепърва ще бъде тествано върху доброволци.

