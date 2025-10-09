В удивително откритие учени разкриха генетична особеност при странното, дълголетно животно голата къртица, която може да обясни почти пълната му устойчивост към болести, свързани със стареенето — и дори да доведе до пробиви в удължаването на човешкия живот.

Въпреки необичайния си вид — плешиви, зъбати гризачи, които живеят под земята — голите къртици могат да живеят до 40 години, което ги прави най-дълголетните гризачи в света. Те са устойчиви на рак, дегенерация на мозъка, артрит и други заболявания, които често засягат хората с напредването на възрастта, пише Би Би Си.

Според ново изследване, публикувано в списание Science, ключов протеин в клетките им, наречен c-GAS, се държи напълно различно при тях в сравнение с хората. При повечето бозайници този протеин пречи на възстановяването на увредена ДНК, което може да доведе до рак и ускорено стареене. Но при голите къртици c-GAS подпомага възстановяването на ДНК, като запазва генетичния код стабилен и предпазва клетките от увреждане с времето.

Какво означава това?

Според професор Габриел Балмус от Университета в Кеймбридж това е преломно откритие в еволюционната биология. Същият протеин, с малки структурни разлики, изпълнява напълно противоположни функции при хората и голите къртици.

„Можете да си представите c-GAS като лего тухличка — същата форма при хората и при голите къртици, но при тях няколко „свързващи точки“ са променени и така протеинът изгражда напълно различна структура и функция“, обясни Габриел Балмус.

Какво значение има това за хората?

Ако учените успеят да разберат как голите къртици са препрограмирали този протеин — който обикновено вреди, но при тях помага — това може да доведе до терапии против стареене, които да подобрят възстановяването на ДНК, да предпазят от рак, Алцхаймер и други болести, и да удължат живота ни в добро здраве.

Големите въпроси оттук нататък:

Как е възникнала тази промяна в еволюцията?

Може ли безопасно да се приложи при хора?

Има ли подобни механизми и при други дълголетни видове?

Докато учените продължават да разшифроват „гените на дълголетието“ при голите къртици, ние се доближаваме до отговора на един от най-големите въпроси в биологията: Можем ли да стареем по-добре — или дори да спрем стареенето на клетъчно ниво?

