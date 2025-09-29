Жената почина през 2024 година, но преди това помоли лекари да я изследват. Тя е преживяла две световни войни и две пандемии, има три деца и 13 внуци и правнуци

Дълголетието на 117-годишната Мария: Три хранения на ден и много йогурт

Когато Мария Браняс Морера почина през 2024 г. на 117 години и 168 дни, тя беше най-възрастният човек в света. Преди да почине, тя помоли лекарите да я изследват. Заключенията им са публикувано в журнала Cell Reports Medicine.

Д-р Манел Естелер, председател на катедрата по генетика в Медицинския факултет на Университета в Барселона, прекара три години в анализ на здравето на Браняс.

Проучване, публикувано онлайн в сряда, от Естелер и група учени, установи, че комбинация от фактори допринася за дълголетието ѝ.

„Заключението е, че изключителното ѝ дълголетие се дължи на смесица между това, което сме наследили от родителите си, и това, което правим в живота си“, каза Естелер.

„Браняс имаше много добри гени, които предпазват от много заболявания, много генетични варианти, които никой не е виждал преди“, каза Естелер.

Снимка: ENEX / CBS

Жената е имала много добри навици. Тя не е пушела, не е пиела алкохол. Диетата ѝ е била богата на риба, зехтин и йогурт – понякога три кофички на ден, според Естелер.

Йогуртът е бил натурален, без добавена захар, което зарежда червата с добри бактерии, помагайки в борбата с възпаления, каза Естелер.

Снимка: ENEX / CBS

Мария Браняс Морера е родена през 1907 г. в Сан Франциско и е живяла в Испания от 8-годишна възраст. Тя е преживяла две световни войни и две пандемии, има три деца и 13 внуци и правнуци.

Снимка: ENEX / CBS

Снимка: ENEX / CBS

Освен че е живяла дълъг живот, тя е живяла и здравословно - без рак, сърдечно-съдови заболявания или деменция.

