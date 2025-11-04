Адвокатът на варненския общински съветник Йордан Кателиев поиска прекратяване на делото срещу Кателиев.

Заедно с кмета на Варна Благомир Коцев и още трима души, той е обвинен в престъпно съдружие.

След 3 часа запознаване с материалите адвокат Ивайло Костов поиска и сваляна на обвинението. Според него Кателиев не е извършил престъпление и не е имало престъпен сговор.

Миналата седмица с материалите по делото, събрани в над 60 тома, се запозна варненският кмет. Защитата му също поиска прекратяване на досъдебното производство и пускане на Коцев без мярка за неотклонение.

Очаква се след обяд с материалите да се запознае и общинският съветник Николай Стефанов.

Ако защитниците нямат възражения по материалите по делото, от държавното обвинение са длъжни да внесат обвинителния акт срещу петимата. След което да се определи съдебен състав и дата за начало на делото.

Прецизирано е първото обвинение срещу тях – за престъпно сдружаване.

Разследването е на финалната си права и след като обвиняемите направят своите възражения и искания, прокуратурата следва да прецени дали да внесе в съда обвинителен акт.

Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев започна с акция на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) през юли. Оттогава Коцев е в ареста. Имаше множество протести с искане да бъде освободен.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK