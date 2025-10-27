Прокуратурата повдигна нови обвинения на кмета на Варна Благомир Коцев. Той е обвиняем за участие в престъпна група и в корупционно престъпление.

Тази сутрин прокуратурата го е обвинила и в принуда и подкупи.

Освен него с нови обвинения ще бъдат и двамата общински съветници, освободени под "домашен арест", и един бизнесмен. В новото обвинение има и неизвестен депутат от 51-вото Народно събрание.

Коцев вече е разпитан от разследващите и запознат с новите обвинения.

Според прокуратурата обвиняемите са действали в съучастие.

Общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев ще бъдат разпитани в София.

Показания ще даде и пиарката на варненския кмет.

В края на седмицата на всички ще им бъдат предявени материалите по делото, тоест разследването е приключило.

Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев започна с акция на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) през юли.

На 8 юли служители на комисията влязоха в Община Варна, като извършиха претърсвания в кабинета и дома на кмета. Той беше отведен за разпит, заедно с общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които също бяха обект на проверката. Същата вечер Коцев беше задържан за 24 часа.

На следващия ден - 9 юли, на Благомир Коцев и на двамата общински съветнижи, бяха повдигнати първоначални обвинения за участие в организирана престъпна група, свързана с корупционни престъпления, подкупи, длъжностни престъпления и пране на пари.

Те бяха задържани за 72 часа, докато Софийската градска прокуратура и Софийският градски съд разглеждаха мерките за неотклонение.

На 9 октомври общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха освободени под домашен арест. Софийският апелативен съд прецени, че макар да има достатъчно доказателства за тяхното участие в корупционна схема, тежестта на обвиненията им не е основание за продължаване на задържането под стража. Междувременно се проведоха няколко протеста във Варна и други градове в подкрепа на кмета Коцев, който продължава да бъде в ареста.

