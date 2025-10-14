Пореден протест във Варна, в подкрепа на кмета на града Благомир Коцев.

Коцев се намира в ареста след като беше задържан по обвинение в корупция.



Протестиращите в негова защита настояват за незабавно преразглеждане на мярката за неотклонение на Благомир Коцев от Софийския градски съд.

Благомир Коцев беше задържан на 8 юли. Тогава от държавното обвинение съобщиха, че антикорупционната комисия работи по акция във Варна, а действията са под надзора на Софийската градска прокуратура (СГП).

На следващия ден от СГП съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна.

На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата. Кметът Благомир Коцев остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативният съд. Магистратите постановиха в ареста да останат и двамата общински съветници. На свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов, защото според съда липсват доказателства за връзка с другите трима.

На 9 октомври Апелативен съд – София, постанови мярка „домашен арест“ за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Съдът постанови незабавното им освобождаване от ареста, освен ако не бъдат задържани на друго основание. Определението на съда е окончателно.

На 10 октомври Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна. Решението подлежи на обжалване. В мотивите си тогава председателят на съдебния състав посочи, че Коцев продължава да е кмет на Варна и на този си пост разполага с голям ресурс и може да повлияе на неразпитаните свидетели.

