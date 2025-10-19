Столичната община облекчава, но не отменя напълно временната кризисна организация в районите "Люлин" и "Красно село" в София.

През уикенда общината изпробва „стопроцентово пробно почистване по график“ в двата засегнати района.

80 процента от територията на двата района вече се чисти по график, обявиха от общината.
Оттам посочват още, че се справят с помощ отвън, но без "извиване на ръце" и без несправедливо поскъпване на услугата.

В почистването на най-критичните точки отново се включиха десетки доброволци - малките квартални улици, където голяма техника трудно влиза, а обемът от отпадъци е голям.
За пореден път те призоваха да се използват цветните контейнери.

А събраните чували с боклуци доброволците от "Красно село" извозваха до една от 11-те временни точки в двата района с предоставени големи контейнери от общината.

Повече от 3 часа днес доброволците пълниха чували с боклуци, подреждайки ги до кофите. Сред тях е и Деян, който за четвърти път е на терен, откакто няма почистваща фирма, обслужваща район "Красно село".

"Някой трябва да го направи. Имаме криза. Досега сме минали още 10-15 такива пункта за събиране. В този момент най-добрият вариант е, ако могат да събират разделно първо, а след това да събират в по-големи чували за смет и да ги връзват", казва Деян Панайотов.

Отново доброволци извозваха събраните чували до големите контейнери, осигурени от общината.

"Помагаме да се организираме, така че да опаковаме максимално много отпадък и да можем да го извозим за максимално бързо време. За една акция прави по 5-6 курса. Eдин бус събира тонове".
Мисля, че около 300-400 чувала ни минават през ръцете", посочва Радослав Иванов, доброволец.

А без разхвърлян боклук около кофите, общинската сметоизвозваща фирма много по-бързо изпразва сивите контейнери.

От общината отчитат въведения график като успешен, въпреки че не е покрил изцяло двата района. Оттам посочват, че имат необходимия капацитет, за да покрият на 100 процента почистването, но им е нужно още малко време.

"Всеки трябва да даде от себе си нещо, за да може този град да изглежда нормално", казва Ирена Алексиева.

"Лагера държи фронта, не се предава. Правим го с чест, но не за слава", споделя Радослав Иванов.

От общината благодариха на доброволците, като засега и занапред ще се разчита на тях.

