Кметът на София Васил Терзиев видя нова възможност в кризата с отпадъците. Столична община финализира повторното въздушно заснемане с дронове на районите „Люлин“ и „Красно село“.

„Това е само първият пример за това, че можем да изградим система, която не може да бъде изнудвана — система, основана на професионализъм, технологии и данни. Кризата с отпадъците е шанс за промяна – така че София да стане по-силна, по-умна и по-независима“, написа Терзиев.

Той уточнява, че дроновете са заснели подробно територията на двата района, давайки точни данни за местоположението и площта на критичните точки.

„Технологията на Центъра за геопространствени технологии към Софийския университет е едно от решенията, които могат да ни помогнат да създадем дигитален двойник на София – единна платформа, която да обедини информацията за улици, паркове, инфраструктура и чистота. Едно пространство, достъпно за гражданите, чрез което ние да планираме, а те да проследяват развитието на града“, обясни кметът.

По думите му подобен двойник ще е полезен не само на администрацията на общината, но и на всички други заинтересовани страни, които работят за това София да се развива. „Така изграждаме София, която не зависи от никого, освен от хората си – чиста, модерна и уверена в бъдещето“, допълва той.

