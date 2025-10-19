Кризата с боклука в София: Втори ден „пробно 100-процентово чистене по график“

Втори ден от обявеното от Столичната община пробно „100-процентово чистене по график“ в кварталите "Люлин" и "Красно село". Мярката беше обявена две седмици след началото на кризата с боклука в тези райони.

В столичния квартал „Лагера“ доброволци помагат на Столична община за сметосъбирането и извозването на отпадъците.

В малките улички ситуацията е най-кризисна, тъй като трудно голяма техника влиза там.

Доброволци успяха да съберат там над 30 чувала с боклук, които натовариха в лични бусове, за да ги извозят.

Тяхната молба е колкото може повече да се изхвърля разделно.