„Знам, че убих един ангел.“ С тези думи 27-годишната Дахбия Б. шокира съдебната зала в Париж. Алжирката е признала, че е изнасилила, измъчвала и убила 12-годишната ученичка Лола.

Дахбия Б. говори за ужасяващото деяние за първи път в съда в понеделник . Тя описва как в деня преди престъплението е приела три таблетки от лекарство за тревожни разстройства и невралгия.

„На следващия ден полудях“, казва младата жена.

Дахбия Б. е припечелвала като проститутка. Лекарството ѝ е било предназначено, за да ѝ помогне да се справи с психологическия стрес, който изживявала, предава "Билд".

На 14 октомври 2022 г. Лола се срещнала с Дахбия след училище в къщата, в която живеела с родителите си в Париж.

Дахбия живеела в същата сграда и била отседнала при сестра си. След убийството на Лола подозренията се насочили към жената.

Предполагало се, че тя може да е убила момичето от гняв към неговата майка. Родителят отказал да даде ключ на Дахбия за асансьора.

Алжирката примамила Лола в апартамента жилището си и я принудила да се съблече. След това изнасилила детето, нападнала го с ножица и залепило лицето ѝ с тиксо. Лола се задушила.

Според съобщения в медиите, следователите разследват и магьосничество.

Извършителят е изписал числата 1 и 0 по стъпалата на жертвата с лак за нокти, което е повдигнало въпроси.

Според вестник Le Monde Дахбия е казала на разследващите, че е видяла „призрак“ в Лола и е действала от „страх“ от това „въплъщение на дявола“.

Снимка показва 39 рани по тялото на Лола.

Много от присъстващите в съдебната зала напуснали през сълзи. Майката на Лола останала – неподвижна и непоколебима.

След убийството алжирката поставила тялото на момичето в куфар и тръгнала по улиците на Париж.

Камери за видеонаблюдение я заснели да седи в кафене с куфара до себе си. По-късно бездомен мъж намерил куфара с тялото на Лола.

Зловещото убийство предизвиква национален дебат през 2022 г., тъй като Дахбия не е трябвало да бъде във Франция по време на престъплението.

Тя е била задължена да напусне страната, била е пресрочила студентската си виза и е пренебрегнала заповед за депортиране.

