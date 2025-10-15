Автомобилен състезател е обвинен в изнасилване на една от медицинските сестри, които са се грижили за легендата във „Формула 1“ Михаел Шумахер. Според прокурорите обвиненият мъж е бил близък приятел на сина на Шумахер - Мик. Той е изнасилил медицинската сестра, след като е отседнал в къщата на семейството в Гланд, Швейцария, коментират швейцарски издания.

Според обвиненията престъплението се е случило през 2019 г., но жалбата е подадена през 2022 г. Случилото се излиза едва сега наяве - преди съдебен процес, насрочен за тази седмица, съобщава швейцарското издание 24houres.

Обвинението за изнасилване е описано в страница и половина. От него става ясно, че в деня на събитията - в края на 2019 г., обвиняемият е отседнал в основната къща на имението. В спалня на горния етаж, след пиянска вечер, той е извършил сексуално насилие над медицинска сестра.

Единствената връзка, която този случай има със семейството на седемкратния световен шампион във Формула 1, е домът му.

Иначе семейството изобщо не е обект на наказателното дело. И не е търсено да коментира случая. Никой от членовете му, според обвинителния акт, не е присъствал по време на събитията, подчертава швейцарското издание.

Жертвата - на около тридесет години, е била назначена на работа в имота. Тя е била част от медицинския екип, предоставящ грижи на място на Шумахер.

Обвиняемият е австралийски гражданин в края на тридесетте си години, автомобилен състезател на едноместни болиди.

Установено е, че наказван за допинг. Преди 2019 г. той се е опитвал да стигне до пистите от Формула 1, но без успех. По това време е бил приятел със сина на Шумахер - Мик. Двамата са карали по едни и същи писти и са позирали за фотографи на гала вечери.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Обвиняемият е се възползвал от гостоприемството на Мик, за да избегне пътуванията до Океания и обратно по време на европейски състезания.

В края на смяната си медицинската сестра се е присъединила към две свои колежки, които играели билярд с мъжа.

Вечерта продължила с коктейли на основата на водка. Пострадалата медицинска сестра изпила твърде много и се почувствала зле. Колежките ѝ я придружили до самостоятелна стая, използвана от персонала по време на нощни смени.

Малко след това мъжа, който бил отседнал в съседна стая, влязъл при медицинската сестра и според обвиненията я изнасилил два пъти, възползвайки се от нейното безсъзнание.

Медицинската сестра подава наказателна жалба две години по-късно - през януари 2022 г. Това забавяне не е необичайно в този вид случаи на сексуално насилие - осъзнаването и смелостта да се предприеме стъпката могат да отнемат време за някои жертви, посочват швейцарските издания.

Малко преди това медицинската сетра е била уволнена от семейство Шумахер, въпреки че твърди, че е имала безупречно досие.

Тя отбелязва, че това уволнение е направено, след като обвиняемият, е бил в Гланд.

Обвиняемият твърди, че всичко се е случило по взаимно съгласие.

