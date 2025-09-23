24-годишният Чиро Грило, син на 77-годишния стендъп комик и съосновател на антиестаблишментското движение „Пет звезди“ (M5S) Бепе Грило, беше признат за виновен за групово изнасилване на две млади жени в Сардиния в средата на юли 2019 г.

Насилието е станало в нощта между 16 и 17 юли 2019 г. в Порто Черво. Процесът приключи с осъждането на всички четирима обвиняеми - Чиро Грило и трима негови приятели.

Съдебният състав на остров Сардиния, след тричасово обсъждане, осъди Чиро Грило, Едоардо Капита и Виторио Лаурия на 8 години затвор, а Франческо Корсилия – на 6 години и 6 месеца.

Грило и тримата му приятели бяха обвинени, че са изнасилили италианско-шведски модел в курорта Коста Смералда през юли 2019 г. Мъжете са заснели как правят секс с жертвата. Чиро Грило е бил на 19 години по това време.

Никой от четиримата не присъстваше в съдебната зала. Главният обвинител, италианско-норвежки студент, който по това време е бил на 19 години, също отсъстваше.

Бепе Грило се оттегли от политиката и партията „Пет звезди“, която основа на фона на протестите срещу политическия елит на Италия.

