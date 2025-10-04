Жизел Пелико – 72-годишната французойка, превърнала се в символ на борбата срещу сексуалното насилие – отново ще се изправи пред съда. Този път в Ним започва делото по жалбата на единствения от 51-те осъдени мъже, който обжалва присъдата си – 44-годишният Хюсаметин Доган.

През септември 2024 г. Пелико беше напълно неизвестна пенсионерка, когато за първи път се появи на стълбите на съда в Авиньон. Само няколко седмици по-късно тя стана лице на най-големия съдебен процес за изнасилване в историята на Франция – и вдъхновение за хиляди жени.

Историята ѝ шокира света: в продължение на повече от десет години съпругът ѝ Доминик я упоявал, заснемал как десетки мъже я изнасилват, и запазвал прилежно видеозаписите на твърд диск. Така следователите успели да идентифицират повечето от участниците – 46 бяха осъдени за изнасилване, двама за опит за изнасилване и двама за сексуално насилие. Доминик Пелико получи максималната присъда – 20 години затвор.

Хюсаметин Доган беше признат за виновен в утежнено изнасилване и осъден на девет години. Поради здравословни причини той не е в затвора и обжалва както присъдата, така и наказанието си.

Доган твърди, че не е знаел, че жената е била в безсъзнание. Но според доказателствата Доминик Пелико ясно е съобщавал на всички мъже онлайн, че съпругата му ще бъде упоена. Самият Доган е признал пред съда, че „тя изглеждала като мъртва“, но настоява: „Не приемам да бъда наричан изнасилвач – това е твърде тежко бреме.“

Докато 16 други подсъдими първоначално също подадоха жалби, всички освен Доган се отказаха. Експерти смятат, че това е заради общественото въздействие на делото – и риска от по-тежки присъди от страна на журито.

Този път делото ще бъде разгледано от деветчленно жури от граждани и ще продължи четири дни. Видеозаписите от престъпленията ще бъдат показани отново.

Въпреки че не е длъжна, Жизел Пелико ще присъства в залата.

„Всеки би я разбрал, ако беше решила да не идва – тя се опитва да се върне към нормалния си живот. Но чувства, че има отговорност да бъде там до края,“ казва нейният адвокат Стефан Бабоно.

Миналата година защитата на Доган предизвика възмущение, когато адвокатката му описа видеата като „сексуална игра между трима“, намеквайки, че Пелико може да е била съучастничка. Това я накара да напусне залата – един от малкото моменти, когато не успя да издържи да чуе всичко.

Следващата седмица Франция отново ще гледа към Ним – към жената, която превърна личния си кошмар в обществена кауза.

