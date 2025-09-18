Полицията в популярния крайбрежен щат Гоа в Индия арестува влогър от YouTube, след като той публикува видео, в което твърди, че новото международно летище на щата е обитавано от духове.

Акшай Вашишт, който управлява популярен канал с над 570 000 абонати, посветен на истории на ужасите и паранормални явления, беше задържан в Делхи в сряда, пише Индипендънт.

Арестът му последва жалба от полицейски служител от отдела за наблюдение на социалните медии в Гоа, който твърди, че видеото разпространява неверни информации за новопостроеното международно летище Манохар в Мопа.

Според жалбата на полицията, видеото – споделено в YouTube под заглавието „Злото обитава летището в Гоа“ – твърди, че летището е построено върху място за кремация.

Във видеото Вашишт твърди, че персоналът на авиокомпанията е съобщил за „паранормални явления“ и че пилотите често отказват да извършват нощни полети поради призрачни видения, включително на мистериозна жена в червена сари на пистата.

Снимка: Istock.com

Една версия на видеото остана достъпна за гледане във Фейсбук, но друга в основния YouTube канал на влогъра беше направена скрита.

Полицията заяви, че твърденията във видеото са „неверни, злонамерени и суеверни“ и имат за цел да тревожат обществеността, като същевременно популяризират канала на създателя. Властите също така го обвиниха, че е разказал предполагаеми свидетелства на свои абонати, за да придаде достоверност на твърденията си.

Екип от полицейското управление на летище Мопа пътува до Делхи, за да арестува Вашишт от района на Дварка. Полицаите конфискуваха мобилния му телефон, лаптопа и фотоапарата и го откараха в полицейското управление на летище Мопа за по-нататъшно разследване.

Полицията заяви, че обмисля и дали да предприеме действия срещу администратора на страницата във Фейсбук, която е разпространила клипа.

Международното летище Манохар, струващо 368 милиона долара, беше открито през декември 2022 г. в Мопа и започна да функционира година по-късно. Като второ летище в Гоа, то има за цел да привлече 12 млн. пътници годишно през следващите пет години, за да стимулира туризма и свързаността в една от най-популярните дестинации в Индия както за вътрешни, така и за международни пътувания.

Властите заявиха, че неоснователните слухове могат да навредят на репутацията на обекта.

Това не е първият случай, в който официални лица влизат в конфликт с инфлуенсъри в социалните медии по повод имиджа на щата. По-рано тази година се появиха редица публикации, в които се твърдеше, че посещаемостта на плажовете и курортите в Гоа е намаляла поради повишените цени на хотелите и ресторантите.

