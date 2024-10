Пред 185 000 свидетели: Влогър катастрофира, докато е на живо в мрежата (ВИДЕО)

Милиони потребители следват Джак Дохърти в различни социални медийни платформи. Почти 15 милиона са последователите му само в YouTube. 185 000 от тях стават свидетели на живо как 20-годишният мъж катастрофира с луксозния си автомобил на магистрала в САЩ.

След инцидента звездата на YouTube призовава за помощ, а спасители се втурват веднага към мястото.

В събота сутринта влогърът управлявал колата си по мокър път. Снимките, направени от неговия оператор Михаел, го показват зад волана. Младежът не спазва съвсем правилата – докато едната му ръка е на волана, то другата държи смартфон, който изглежда, че постоянно наблюдава, докато се движи бързо в лявото платно на магистрала.

Внезапно се чуват възбудени писъци и камерата се тресе. Луксозният автомобил се завърта, вероятно заради аквапланинг, и се блъска в мантинелата, посочва „Билд“.

This new video of the Jack Doherty crash is even crazier his friend is literally fighting for his life in the car and he’s more worried about the car.. pic.twitter.com/iDX8vOy7WH