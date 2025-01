Когато смисълът на живота и възможността да печелите пари ви бъдат отнети, това може да предизвика сълзи в очите ви.

След като САЩ решиха да блокират използването на TikTok, потребителите на приложението получиха предупреждение в събота вечерта, че от неделя то вече няма да бъде достъпно.

До последно инфлуенсърите се надяваха, че това решение ще бъде отменено от Върховния съд във Вашингтон в петък.

Това не се случи, а десетки влогъри публикуваха видеоклипове, в които плачат, защото трябва да се справят в ежедневието си без любимото си приложение.

„TikTok ми помогна в трудни житейски ситуации. През пандемията, загубата на работа, развода ми. Покрай всички глупости, които ми се случиха в последните пет години“, коментира през сълзи Емили Сен, която има 358 000 последователи.

„Никога няма да ви простя за това и никога повече няма да ви се доверя. TikTok е повече от просто приложение. Това е усещане за общност, което не съществува никъде другаде в интернет“, посочва още тя.

„Майната ѝ на тази страна”, казва инфлуенсърка Келси Пумел, която има 2,7 милиона последователи, във видео.

Това са само две жени от стотици хиляди потребители, които изкарват прехраната си, изцяло или частично, с приложението.

Според New York Post 224 000 души в САЩ наричат ​​TikTok свое работно до 2023 г.

TikTok и управляващата го компания ByteDance са заподозрени в шпионаж поради близостта им с китайското правителство. В САЩ има предупреждения, че Китай може да получи достъп до данните на TikTok на американците и да повлияе на общественото мнение.

Поради това Конгресът на САЩ прие закон миналата година, изискващ ByteDance да продаде бизнеса си в САЩ до 19 януари.

След крайния срок TikTok се очакваше да бъде премахнат от американските магазини за приложения на Apple и Google.

Блокирането на TikTok обаче се оказа закратко. Тази вечер беше съобщено, че има процес на възстановяване на услугата в Съединените щати.

It’s been 15 minutes and I’m already going through TikTok withdrawal. THIS IS A CRIME pic.twitter.com/k6g1t8l9MB