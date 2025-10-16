Десетки журналисти предадоха пропуските си и напуснаха Пентагона вчера, след като отказаха да се съобразят с новите правила, наложени от министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Мерките, определени от ръководството на страната като логични, целят да ограничат „подривната“ роля на пресата, съобщиха АП и БТА.

Новите правила предвиждат санкции за репортерите, които оповестят информация – класифицирана или не, без предварително одобрение от Хегсет.

Повечето медии отхвърлиха мерките почти единодушно.

Около 40-50 репортери напуснаха сградата заедно в 16 ч. в сряда – крайния срок, определен от Пентагона. Коридорите на ведомството бяха осеяни с кутии с документи, а журналистите носеха столове, копирна техника, книги и стари снимки към паркинга.

„Тъжно е, но също така съм много горда с колегите, че останахме заедно“, заяви Нанси Юсеф, репортерка от сп. „Атлантик“, която има бюро в Пентагона от 2007 г.

Въпреки напускането не е ясно какъв практически ефект ще имат новите правила, а медиите обещаха да продължат да отразяват отбранителния сектор пълноценно.

Протестът идва на фона на напрежение между администрацията на президента Доналд Тръмп и журналистите.

Тръмп е въвлечен в съдебни спорове с редица медии през последната година. Във вторник президентът подкрепи мерките на Хегсет, като заяви: „Мисля, че той намира пресата за много подривна по отношение на световния мир. Пресата е много нечестна“.

Още преди въвеждането на новата политика, Хегсет систематично ограничава достъпа на журналистите до информация, проведе само два официални брифинга и забрани достъп до значителна част от Пентагона без придружител, а освен това започна разследвания на изтичания на информация към медиите, отбеляза АП.

