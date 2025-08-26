dalivali.bg
Пентагона си връща старото име - министерството на войната?

Искаме да бъдем дефанзивни, но искаме да бъдем и офанзивни, ако се наложи, заяви Тръмп

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:40 ч. 26.08.2025 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че неговата администрация в следващите дни ще промени името на министерството на отбраната на министерство на войната, съобщи "Политико".

"Искаме да бъдем дефанзивни, но искаме да бъдем и офанзивни, ако се наложи", заяви президентът пред репортери по време на събитие в Овалния кабинет, съобщи Си Би Ес. 

Доналд Тръмп отстрани член на Федералния резерв заради обвинения в измама

Тръмп посочи, че след около седмица длъжностните лица "вероятно" ще върнат на Пентагона по-агресивното име, което някога е носил. Както той, така и министърът на отбраната Пийт Хегсет, който обеща да възстанови "войнствения характер" на ведомството, многократно са изразявали съжаление за промяната на името след Втората световна война, информира БТА. 

Доналд Тръмп каза, че би могъл да разположи американски войници в Чикаго

"Когато спечелихме Първата световна война, Втората световна война, се наричаше министерство на войната и според мен така и трябва да се казва“, отбеляза Тръмп на пресконференция с южнокорейския президент И Дже-мьон. "Всички го харесваха и имахме невероятна история на победи, когато беше министерство на войната. После го преименувахме на министерство на отбраната".

Министерството на войната на САЩ  съществува от 1789 г. до 1947 г., когато администрацията на президента Хари Труман разделя ведомството на сухопътни войски и военновъздушни сили и ги обединява с тогавашния независим флот. Труман назовава новата институция на ниво кабинет министерство на отбраната, припомня "Политико".

Русия планира да актуализира ядрената си програма на фона на „колосални заплахи“ от Запада

На въпроса дали Конгресът ще трябва да одобри възстановяването на старото име на министерството, тъй като законодателите са приели сегашното наименование, Тръмп отговори, че не мисли така: "Просто ще го направим. Сигурен съм, че Конгресът ще се съгласи, ако се наложи. Не мисля, че изобщо ще се наложи", каза той, цитиран от Си Би Ес.

Телевизията отбелязва, че от месеци президентът на САЩ загатва за промяна на името на най-голямото ведомство на федералното правителство, като в един момент миналия месец в публикация в "Трут соушъл" е нарекъл Хегсет свой "министър на войната". Старото име - министерство на войната - беше изоставено, защото "станахме политически коректни", каза Тръмп на пресконференция през юни.

