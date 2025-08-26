Американският президент Доналд Тръмп отстрани член на Управителния съвет на Федералния резерв на страната. Институцията е независима, но Тръмп се опитва да засили влиянието си в нея.
В социалната мрежа "Трут соушъл" той обяви, че уволнява Лиса Кук заради обвинения за измама с ипотечен кредит.
Твърди се, че Кук е подавала неверни данни като е посочила две основни жилища, за да получи по-благоприятни условия за ипотечни заеми.
Лиса Кук е на този пост от времето на Джо Байдън. Уволнението поставя въпроси за независимостта на институцията, която гарантира доверието в паричната политика на страната.
Досега Федералният резерв не откликна на призива на Тръмп да намали краткосрочния лихвен процент.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK