Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че е упълномощил ЦРУ да действа във Венецуела, за да пресече незаконните потоци от мигранти и наркотици от южноамериканската държава, съобщи Си Ен Ен.

По информация на медията американският президент е подписал и секретна директива, с която е наредил на военните да започнат удари срещу латиноамерикански наркокартели по-рано това лято.

Тръмп обвърза разрешението с усилията си за борба с контрабандата на наркотици.

„Имаме много наркотици, идващи от Венецуела, и много от венецуелските наркотици идват по море, така че можете да видите това, но ще ги спрем и по суша“, казал Тръмп в Овалния кабинет.

Наскоро Тръмп изрази предположение, че някои страни, сред които и Венецуела, изпразнили затворите и психиатричните си заведения, за да изпращат хора в Съединените щати.

„Няма да позволим нашата страна да бъде съсипана, защото други хора искат да се отърват от най-лошото, което са имали“, заяви той.

Коментарите му дойдоха ден, след като президентът обяви, че американските военни са извършили пореден удар по лодка, за която се твърди, че е трафикирала наркотици край бреговете на Венецуела, убивайки шестима души на борда.

През август президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви разполагането на 4,5 млн. представители на венецуелските милиции в цялата страна, след като Съединените щати удвоиха наградата за залавянето му.

Мадуро обяви още, че се готви да обяви извънредно положение, за да защити страната си в случай на военно нападение от САЩ.

