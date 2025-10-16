Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че е упълномощил ЦРУ да действа във Венецуела, за да пресече незаконните потоци от мигранти и наркотици от южноамериканската държава, съобщи Си Ен Ен.

По информация на медията американският президент е подписал и секретна директива, с която е наредил на военните да започнат удари срещу латиноамерикански наркокартели по-рано това лято.

Тръмп обвърза разрешението с усилията си за борба с контрабандата на наркотици.

Доналд Тръмп не взе Нобела за мир, наградата отиде при Мария Корина Мачадо (ВИДЕО)

„Имаме много наркотици, идващи от Венецуела, и много от венецуелските наркотици идват по море, така че можете да видите това, но ще ги спрем и по суша“, казал Тръмп в Овалния кабинет.

Наскоро Тръмп изрази предположение, че някои страни, сред които и Венецуела, изпразнили затворите и психиатричните си заведения, за да изпращат хора в Съединените щати.

„Няма да позволим нашата страна да бъде съсипана, защото други хора искат да се отърват от най-лошото, което са имали“, заяви той.

Тръмп заплаши Венецуела, че ще плати

Коментарите му дойдоха ден, след като президентът обяви, че американските военни са извършили пореден удар по лодка, за която се твърди, че е трафикирала наркотици край бреговете на Венецуела, убивайки шестима души на борда.

САЩ удвояват наградата - дават 50 млн. долара за информация за Николас Мадуро

През август президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви разполагането на 4,5 млн. представители на венецуелските милиции в цялата страна, след като Съединените щати удвоиха наградата за залавянето му.

Мадуро обяви още, че се готви да обяви извънредно положение, за да защити страната си в случай на военно нападение от САЩ.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK