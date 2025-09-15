Най-малко трима руски войници загинаха, след като украински специални части взривиха железопътна линия и причиниха дерайлиране на два влака при отделни атаки дълбоко зад вражеските линии, съобщи "Индипендънт".

Властите съобщиха, че дизелов локомотив е дерайлирал близо до Санкт Петербург, малко след като товарен влак с празни горивни цистерни е излязъл от релсите в същата зона.

Атака на железопътни линии в Орьол, на около 120 мили от украинската граница, доведе до смъртта на трима членове на руския гвардейски екип, изпратен да обезвреди бомба.

Ukrainian intelligence carried out major sabotage on Russia’s railways



Citing sources in the HUR, RBK-Ukraine reports:



▪️ On September 13, explosive devices were found on tracks in Oryol region. Three Russian National Guard officers died after apparently failing to defuse… pic.twitter.com/8KaJX3NqsG — NEXTA (@nexta_tv) September 14, 2025

Неидентифицираните мини, разположени по участъка Малоархангелск-Глазуновка, избухнали по време на обезвреждането.

Украински военен източник съобщи за The Kyiv Independent, че те стоят зад "уникално сложната" операция за нарушаване на руския железопътен трафик, обяснявайки, че "тези железопътни линии са критични маршрути за снабдяване на руските сили, опериращи в посоките Харков и Суми". И двете области изпитаха значителни транспортни затруднения.

Андрей Кличков, губернатор на Орьолска област, предупреди гражданите, че движението на няколко дългосрочни влака е забавено, като са осигурени автобуси за заместващ транспорт. Александър Дрозденко, губернатор на Ленинградска област, заяви, че броят на автобусите по маршрута Луга–Гатчина–Санкт Петербург е увеличен след атаката.

Последната атака на Украйна върху руските железопътни линии идва, след като страната удари рафинерия за петрол през нощта, предизвиквайки пожар в Кириш, Ленинградска област.

Киев заявява, че тези удари имат за цел да нарушат военните усилия на Москва. Обектът, опериран от руския петролен гигант Сургутнефтегаз, произвежда почти 17,7 милиона метрични тона суров петрол годишно, еквивалентно на 355 000 барела на ден.

Освен че целят ключови руски нефтени и газови инфраструктури, Украйна многократно е насочвала ударите си и към транспортните връзки на противника, което създава проблеми най-вече за местното население. Смята се, че десетки хиляди руски цивилни са били засегнати, след като големи летища в Москва временно бяха затворени през юли след продължителна украинска дрон атака.

Според данни на Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация) дроновите удари в първите месеци на 2025 г. принудиха Русия многократно да спира летищните операции. От януари до 10 май 2025 г. руските летища са били затворени рекордните 217 пъти — най-високият показател от началото на войната, съобщи Novaya Gazeta Europe. За сравнение, през 2023 г. бяха регистрирани 58 пълни затваряния и 91 през 2024 г.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK