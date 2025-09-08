Жена намушка любимия си, след като той отказал да се ожени за нея

Жена се нахвърлила с нож върху любимия си, след като той отказал да се ожени за нея. За това съобщава азербайджанският сайт oxu.az.

Тя наскоро се развела с бившия си съпруга и се запознала с настоящия си ухажор чрез социалните мрежи.

След няколко месеца връзка, когато двойката се забавлявала в ресторант, танцувала, а след това излязла на разходка, тя предложила на избраника си да узаконят връзката си.

Въпреки това, любимият ѝ отказал, заявявайки, че не е готов за брак, което силно разочаровало жената.

По-късно, по време на среща на двойката в апартамента на жената, тя отново предложила да узаконят връзката си. Получавайки още един отказ, тя обвинила мъжа в несериозно отношение и в това, че е опетнил честта ѝ.

В пристъп на ярост тя грабнала кухненски нож и нанесе няколко удара на любимия си.

Пострадалият не оцелял. Жената сама се обадила в полицията и се предала.

