Жена намушка любимия си, след като той отказал да се ожени за нея

Те се запознали през социалните мрежи

Снимка: iStock

Редакторски екип

Публикувано в  21:15 ч. 08.09.2025 г.

Жена се нахвърлила с нож върху любимия си, след като той отказал да се ожени за нея. За това съобщава азербайджанският сайт oxu.az.

Мъж намушкал управителя на хотел, който току-що го е изгонил за неплащане (ВИДЕО)

Тя наскоро се развела с бившия си съпруга и се запознала с настоящия си ухажор чрез социалните мрежи.

След няколко месеца връзка, когато двойката се забавлявала в ресторант, танцувала, а след това излязла на разходка, тя предложила на избраника си да узаконят връзката си.

Въпреки това, любимият ѝ отказал, заявявайки, че не е готов за брак, което силно разочаровало жената.

Десет години затвор за мъж, преследвал и нападнал с нож бившата си

По-късно, по време на среща на двойката в апартамента на жената, тя отново предложила да узаконят връзката си. Получавайки още един отказ, тя обвинила мъжа в несериозно отношение и в това, че е опетнил честта ѝ.

В пристъп на ярост тя грабнала кухненски нож и нанесе няколко удара на любимия си.

Пострадалият не оцелял. Жената сама се обадила в полицията и се предала.

