Френската полиция уби мъж, заподозрян, че е намушкал на най-малко четирима души в центъра на южния пристанищен град Марсилия.
Това съобщиха полицейски източници, информира БГНЕС.
Нападателят е атакувал най-малко четирима души в близост до място, известно с трафика на наркотици, преди полицаите да се намесят и да убият заподозрения, съобщи полицейски източник.
Състоянието на жертвите не е известно.
