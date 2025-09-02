Френската полиция уби мъж, заподозрян, че е намушкал на най-малко четирима души в центъра на южния пристанищен град Марсилия.

Това съобщиха полицейски източници, информира БГНЕС.

Нападателят е атакувал най-малко четирима души в близост до място, известно с трафика на наркотици, преди полицаите да се намесят и да убият заподозрения, съобщи полицейски източник.

Състоянието на жертвите не е известно.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK