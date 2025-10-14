dalivali.bg
Зеленски ще се срещне с Тръмп във Вашингтон

Зеленски очерта възможни източници на финансиране за закупуването на ракети „Томахоук“

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:35 ч. 14.10.2025 г.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че ще се срещне тази седмица във Вашингтон с американския президент Доналд Тръмп, за да обсъдят предоставянето на помощ от САЩ за Украйна.

Зеленски очерта възможни източници на финансиране за закупуването на ракети "Томахоук", ако решението за предаването им бъде одобрено от САЩ. Продължават руските удари срещу Украйна.

Зеленски заяви, че Украйна не би използвала ракети

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че ще обсъди тази седмица във Вашингтон с американския президент Доналд Тръмп укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна и доставката на нови за войната далекобойни оръжейни системи. Двамата са разговаряли по телефона през уикенда и Зеленски му е казал от колко ракети "Томахоук" има нужда страната му, предаде БТА. 

По-рано Тръмп заяви, че Украйна може да получи крилати ракети "Томахоук", ако Русия откаже да потърси мирно решение на войната. Москва предупреди, че това би било опасна ескалация.

Крилатите ракети "Томахоук" са с обсег до 2500 километра.

Войната свърши: САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията за Газа (ВИДЕО)

По време на пресконференция с върховния представител на ЕС за външната политика Кая Калас, Зеленски заяви, че потенциалното финансиране за доставката на ракети "Томахоук" на Украйна може да дойде от три източника: програмата PURL на НАТО, "Мега сделка", която се договаря със САЩ и замразени руски активи.

Същевременно руските удари не стихват. Москва атакува Харков, втория по големина град в Украйна, с управляеми бомби. Кметът Игор Терехов съобщи, че трите бомби са повредили болница и са засегнали електропроводи. 30 000 потребители в три области са останали без ток. Ранени са най-малко шестима души.

В град Константиновка, Донецка област, при руска атака с дрон вчера бяха убити двама души в колата им.

Руското министерство на отбраната заяви, че силите му са превзели две нови села - едното в Донецка област, а другото близо до Купянск в североизточната част на страната.

