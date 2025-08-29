Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия съсредоточава около 100 000 войници в района на източния украински град Покровск, който Москва обявява за своя територия, предаде АФП. „Има струпване и концентрация на врага там. До 100 000 – това е информацията, която имаме тази сутрин. Те се готвят за настъпателни действия във всеки случай,“ каза Зеленски пред журналисти.

Той допълни, че украинските сили изтласкват отделни руски подразделения от североизточния граничен регион Суми.

„Току-що разговарях с президента Зеленски, след това с президента Тръмп, по повод масирания удар срещу Киев, който засегна и офисите на ЕС. Путин трябва да седне на масата за преговори“, написа председателят на ЕК в социалната мрежа X.

„Трябва да осигурим справедлив и траен мир за Украйна с твърди и надеждни гаранции за сигурност“, допълни тя.

Междувременно Москва извърши една от най-масираните си нощни атаки от началото на войната, при която в Киев загинаха най-малко 18 души, а сградата на дипломатическата мисия на ЕС бе сериозно повредена.

Като част от мирните усилия, водени от САЩ, западните съюзници обсъждат какви гаранции за сигурността на Украйна могат да бъдат предложени в случай на примирие.

