Това заяви председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен. Думите ѝ дойдоха след проведени разговори с президентите на САЩ и Украйна – Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Призивът на Фон дер Лайен идва на фона на продължаващото нежелание на Кремъл да откликне на усилията на Тръмп за организиране на директни разговори между Путин и Зеленски с цел прекратяване на руската агресия.

„Току-що разговарях с президента Зеленски, след това с президента Тръмп, по повод масирания удар срещу Киев, който засегна и офисите на ЕС. Путин трябва да седне на масата за преговори“, написа председателят на ЕК в социалната мрежа X.

„Трябва да осигурим справедлив и траен мир за Украйна с твърди и надеждни гаранции за сигурност“, допълни тя.

Междувременно Москва извърши една от най-масираните си нощни атаки от началото на войната, при която в Киев загинаха най-малко 18 души, а сградата на дипломатическата мисия на ЕС бе сериозно повредена.

Като част от мирните усилия, водени от САЩ, западните съюзници обсъждат какви гаранции за сигурността на Украйна могат да бъдат предложени в случай на примирие.

Тръмп вече посочи, че САЩ могат да подкрепят евентуален европейски план за мироопазваща мисия, но няма да изпращат американски войници на украинска територия.

Фон дер Лайен подчерта, че „Европа ще изиграе пълноценно своята роля“, като акцентира върху нова мащабна програма на ЕС за финансиране на оръжия за Украйна.

