От утре (петък) председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще направи обиколка в страните на източната граница на ЕС – Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния.

Урсула фон дер Лайен ще пристигне в България в неделя (31 август), където ще се срещне с министър-председателя Росен Желязков.

Двамата ще посетят водещото държавно предприятие във военната промишленост и най-голям обект за производство на боеприпаси в страната.

"Посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус. Тя ще обсъди сигурността и отбраната на Европа с правителствени ръководители и военни представители", посочват от представителството на ЕК в България.

Според източници на bTV за България ще пътува и еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс.

