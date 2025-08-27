Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е назначил бивш вицепремиер за нов посланик на Киев в САЩ, докато подкрепяните от Вашингтон усилия за прекратяване на войната с Русия се засилват.

Зеленски подписа указ, с който неочаквано назначи Олга Стефанишина, която е и бивш министър на правосъдието, на ключовия пост. Това съобщи той във вечерното си обръщение, публикувано в социалните мрежи.

„В много отношения дългосрочната сигурност на Украйна зависи от отношенията ѝ с Америка“, заяви той.

Той каза, че Украйна предлага на Вашингтон да сключи споразумения за закупуване на американски оръжия от европейските съюзници на Киев и за доставка на украински дронове в САЩ, предаде АФП.

Вашингтон е най-големият военен поддръжник на Украйна, а американският президент Доналд Тръмп предприе редица стъпки през последните месеци, за да се опита да разреши конфликта с Русия, въпреки понякога напрегнатите отношения с Зеленски.

Тръмп многократно е критикувал десетките милиарди долари годишна военна и финансова помощ от САЩ за Украйна.

Стефанишина заменя Оксана Маркарова, която като посланик от 2021 г. наблюдаваше потока на американската помощ под предшественика на Тръмп Джо Байдън, след като Русия нахлу в Украйна през 2022 г.

Новият посланик е бил и министър на Украйна за европейска интеграция и е участвал в преговорите със САЩ, които доведоха до неотдавнашното споразумение за добив на редкоземни метали в Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че членове на неговата администрация ще се срещнат с американски официални лица в Ню Йорк на 29 август като част от продължаващите усилия за прекратяване на войната с Русия.

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф по-рано посочи пред американските медии, че ще се срещне с украински представители тази седмица.

„В петък (29 август) ще се състоят срещи в Ню Йорк, САЩ, с екипа на президента Тръмп“ след „срещите в Швейцария“ на 28 август, заяви Зеленски в ежедневното си обръщение в социалните мрежи.

